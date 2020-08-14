Karpuz ve kiraz detoksu nasıl yapılır? Kiraz detoksuyla 3 günde kilo verin!

Kirazın faydaları saymakla bitmez. İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin dostu olan kiraz, hem vücudu zehirli maddelerden temizliyor, hem de vücuttaki suyu atarak zayıflamaya yardımcı oluyor. Peki, Kiraz detoksu nasıl yapılır? Kiraz detoksuyla kilo verilir mi? Karpuz detoksu nasıl yapılır? İşte Kiraz diyeti ve detoks ile hızlı kilo vermenin yolları...

Corona virüs nedeniyle evde kalma sürecindeki hareketsizlik ve evde geçirilen boş zamanları doldurmak, geçen zamanı güzelleştirmek ve olumsuz duygularla başa çıkmak gibi birçok etken yemek yememizi sağladı. Yaz ayları ile birlikte normalleşme süreci ile birlikte tatil planı yapan pek çok kişi de bu süreçte alınan kiloları vermek için çabalıyor. Artan kilo ve ödemlerden üç günlük bir programla kurtulmak mümkün. Kiraz detoksu sayesinde yaza hayalini kurduğunuz formda girebilirsiniz. Peki, Kiraz detoksu nasıl yapılır? Kiraz detoksuyla kilo verilir mi? İşte Kiraz diyeti ile hızlı kilo vermenin yolları...

KİRAZ İLE KİLO VERİLİR Mİ?

Kirazın faydaları saymakla bitmez. İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin dostu olan kiraz, vücudu zehirli maddelerden de temizliyor. Yapısında bulunan kinik asitle böbreklerin taş ve kum yapmasını önlediği ve varsa zamanla döktüğü, ayrıca safra kesesi taşının dökülmesine yardımcı olduğu da biliniyor. Kiraz, vücuttaki ödemin atılmasıyla, dolaylı olarak zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Kirazda 12-25 miligram arasında antosiyanin bulunuyor. Bu maddenin ağrı kesici etkisinin aspirinden 10 kat daha fazla olduğu yapılan araştırmalarda kanıtlandı. Günde 20 kiraz yemek, bir aspirin almakla eşdeğer görülüyor. Kiraz aynı zamanda doğal bir ağrı kesici. Ancak kan sulandırıcı özelliği olan ilaçları alan kişilerin kiraz tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Kiraz tüketmeden önce kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza danışın.

KİRAZ DETOKSU NASIL YAPILIR?

Kiraz detoksuna başlamadan üç gün önce, detoksun etkisini artırmak amacıyla hayvansal gıdalar (kırmızı et, tavuk eti, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi), kızartma, konsantre gıda, siyah çay, asitli içecekler ve beyaz ekmek tüketmemeye özen gösterilmelidir.

Detoks süresi boyunca her gece yatmadan önce yarım kahve fincanı zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyu karışımı içilmesi tavsiye ediliyor.

Kiraz dektoksu programı:

Kahvaltı

3 bardak bitki çayı ve kilosu 60-70 arasında olanlar 500 gram, 70’ten fazla olanlar ise 1000 gram kiraz tüketmeli.

Öğle

3 bardak bitki çayı ve kilosu 60-70 arasında olanlar 500 gram, 70’ten fazla olanlar ise 1000 gram kiraz tüketmeli.

Akşam (Gün batımı sonrası)

3 bardak bitki çayı ve kilosu 60-70 arasında olanlar 500 gram, 70’ten fazla olanlar ise 1000 gram kiraz tüketmeli.

Üç gün boyunca devam eden kiraz detoksunda, her öğünde en az 3 fincan yeşil çay ya da muhtelif bitki çayları (biberiye, karabaş, kantaron ve adaçayı) ve PH seviyesi yüksek, kaliteli, alkali sular bolca tüketilmelidir (En az 1,5-2 litre). Bitki çaylarında tatlandırıcı olarak sadece çiçek balı kullanılmalıdır.

Kiraz seçerken çok tatlı olan Napolyon kirazı yerine daha doğal, sarımtırak, beyaz ve küçük kirazlar tercih edilmelidir.

KİRAZ BULAMIYORSANIZ KARPUZU DENEYİN!

Kiraz mevsimi geldi. Ancak pazarlarda ve marketlerde kirazın fiyatı el yakıyor. Kiraz alamayanlar “karpuz detoksu” ile de aynı etkiyi elde edebilir.

Kışın birikmiş toksinlerinden arınıp bedeninizden ödemi atabilirsiniz. Karpuz detoksuna başlamadan üç gün önce, detoksun etkisini artırmak amacıyla hayvansal gıdalar (kırmızı et, tavuk eti, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi), kızartma, konsantre gıda, siyah çay, asitli içecekler ve beyaz ekmek tüketilmemeli. İki detoks arasında geçen sürede de bu kurala uyulmalıdır.

KARPUZ DETOKSU NASIL YAPILIR?

Kahvaltı

3 bardak bitki çayı ve kilosu 60-70 arasında olanlar 500 gram, 70’ten fazla olanlar ise 1000 gram karpuz tüketmeli.

Öğle

3 bardak bitki çayı ve kilosu 60-70 arasında olanlar 500 gram, 70’ten fazla olanlar ise 1000 gram karpuz tüketmeli.

Akşam (Gün batımı sonrası)

3 bardak bitki çayı ve kilosu 60-70 arasında olanlar 500 gram, 70’ten fazla olanlar ise 1000 gram karpuz tüketmeli.

Üç gün boyunca devam eden karpuz detoksunda, her öğünde en az 3 fincan yeşil çay ya da muhtelif bitki çayları (biberiye, karabaş, kantaron, adaçayı, papatya vs.) ve pH seviyesi yüksek, kaliteli, alkali sular bolca tüketilmelidir (En az 1,5–2 litre.)

Bitki çaylarında tatlandırıcı olarak sadece çiçek balı kullanılmalıdır.