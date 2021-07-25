Karnındaki şişkinliğe ‘gastrit’ dedi… Evlendikten 2 ay sonra doğum yaptı!

Genç kadın nikahtan 2 ay sonra doğum yaptı. Eşi "çocuk benden değil" diyerek dava açtı. Yerel mahkeme kadını kusurlu boşadı Yargıtay ise "kusur yok" dedi. Kanal D’den Özgen Bingöl ve Durak Doğan’ın özel haberi.

Genç çift evlendikten 2 ay sonra, 38 haftalık bir bebek dünyaya geldi. Mahkemeye başvuran adam, eşinin kendisiyle evlenmeden önce başka birinden hamile kaldığı ve evlenmelerinden sonra doğum yaptığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

‘GASTRİT’ DEDİ AMA…

Genç adam eşinin hamileliğini kendisinden sakladığını, karnındaki şişliğin gastrit diye sunduğunu anlattı dava dilekçesinde. Rahatsızlanması nedeniyle hastaneye gittiğinde

eşinin direkt doğuma alınmasıyla birlikte hamileliği öğrendiğini ifade etti. 250 bin lira da tazminat istedi.

Aile mahkemesi çifti boşadı. Kadının 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. İstinaf da kadını kusurlu buldu. Dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi. Boşanmak isteyen kocanın açtığı davayı reddetti.

“SADAKAT EVLENDİKTEN SONRA BAŞLAR”

Yüksek Mahkeme çiftler arasındaki sadakat evlendikten sonra başlar dedi.

Kararda; "Kadının evlilik öncesi başka bir erkekten hamile kalması ve evlilik birliği içinde doğum yapması boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz, evlilik birliği kurulmadan önceki nedenlere dayanılarak boşanma davası açılamaz" denildi. Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün evlilik birliğinin kurulmasıyla başlayacağı belirtildi.

Boşanma davası yerine de evliliğin iptali davasının açılması gerektiği vurgulandı.