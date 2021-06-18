Karneler ne zaman verilecek? Bugün karneler saat kaçta verilecek 2021, basılı karne verilecek mi?

Karneler nasıl verilecek, ne zaman, saat kaçta? Öğrenci velileri merak için bu soruların yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada karnelere dair de bir duyuru yaptı. Selçuk “E-okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için karneler 18 Haziran'da erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması, 2 Temmuz'dan itibaren verilecek.” ifadelerini kullandı. İşte karne hakkında merak edilenler.

Covid-19 salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada da göre milyonlarca öğrenciler karnelerini bugün dijital ortam üzerinden alabilecek. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı.

KARNELER NASIL ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri bugün (18 Haziran) e-Okul'dan erişime açılacak. Öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebilecek.

E OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLA

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Öğrenciler e-Okul VBS sistemi ile tüm hizmetlere kolayca ulaşabilecek. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmekte.