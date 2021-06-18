Karne sorgulama 2021! E-okul sistemi üzerinden karne nasıl sorgulanır? e okul öğrenci girişi karne notu sorgulama

Dijital karneler bugün erişime açıldı. Okullar 2 Temmuz’da kapasa da Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerinin 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacağını duyurdu. Öğrenciler karnelerini e Okul sistemi üzerinden VBS girişi üzerinden görüntüleyebilecek. e-okul.meb.gov.tr sayfası şimdiden yoğunluk kazandı. Dijital karneler gibi takdir ve teşekkür belgeleri de dijital olarak alınacak. Karnelerini basılı olarak almak isteyenlerin de okul müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Peki, E-okul sistemi üzerinden karne nasıl sorgulanır? E-okul karne sorgulama 2021…

meb.gov.tr ve e-okul sistemi öğrencilerin yoğun trafiğine neden oldu. Dijital karnelerin bugün erişime açılması, karne notunu öğrenmek, takdir teşekkür belgesi alıp almadığını bilmek isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e Okul VBS ekranı üzerinden karnelerini görüntülemeye başladı. Öte yandan COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Karneler ise oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için bugünden verilemeye başlandı.

E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN KARNE NASIL SORGULANIR?

e-Okul VBS sistemi ile giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler bölümü yer alıyor. Bu bölüm hem öğrenciler hem de veliler tarafından kullanabiliyor. Buraya giriş yaptıktan sonra karneler görüntülenebiliyor.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

"TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI UYGULANACAK

Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

KARNE SORGULAMA EKRANI