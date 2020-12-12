Karne notları nasıl verilecek? Okullarda sınavlar nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Okullarda uzaktan eğitim devam ederken, okullar ve sınavlarla ilgili kritik açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk katıldığı bir televizyon programında karne notlarının tek bir sınavla belirleneceğini duyurdu. Peki, Karne notları nasıl verilecek? Sınavlar olacak mı? Okullarda sınavlar nasıl olacak? Karne alınacak mı? İşte okullarda yapılacak sınavlar ve karne notlarına ilişkin Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Koronavirüs nedeniyle bulaş riskini azaltmak amacıyla uzaktan eğitim devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar, sınavlar, karneler ve tabletler ile ilgili NTV 'ye açıklamalarda bulundu.

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Okul sınavları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, "Birinci sınavlarla ilgili büyük ölçüde bitti ama kalanlar için de tek bir sınav yapacağız zaten. Kalan az sayıdaki öğrencimiz için gruplara, günlere ayırarak sınavlar yapılabilir. Bunların hepsine hazırız yani bir çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz." diye konuştu.

YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Bakan Selçuk karneler için 22 Ocak'a işaret etti ve salgının seyrine göre yarıyıl tatilini öne çekilebileceğine yönelik bir senaryonun da olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse bunların hepsinin tedbirini aldık." dedi.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitim için 4 Ocak'ın iyimser bir tahmin olduğunu söylemişti. Bakan Selçuk 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek. 4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin."