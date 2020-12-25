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Karne notları nasıl verilecek, neye göre belirlenecek? Ziya Selçuk’tan ilkokul, ortaokul ve liselerde karne notu açıklaması geldi!

25 Aralık 2020 Cuma - 10:24 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 10:24

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Birinci Dönem Karne Notları ve Yüz Yüze Sınavlar" ile ilgili açıklama geldi. Ziya Selçuk tartışmalı sınav konusuna açıklık getirdi. Karne notları nasıl verilecek, neye göre belirlenecek?


MEB Bakanı Ziya Selçuk sınavlar ve karne konusuna açıklık getirdi. Selçuk yaptığı açıklamada "İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz." İfadelerini kullandı.

Karne notları nasıl verilecek, neye göre belirlenecek?

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