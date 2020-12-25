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Karne notları nasıl verilecek, neye göre belirlenecek? Ziya Selçuk’tan ilkokul, ortaokul ve liselerde karne notu açıklaması geldi!

Karne notları nasıl verilecek, neye göre belirlenecek? Ziya Selçuk’tan ilkokul, ortaokul ve liselerde karne notu açıklaması geldi!