Dijital karne nasıl alınır? e-okul karne notları nasıl verilecek?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminin birinci dönemi sona eriyor. Ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından öğrenciler yarıyıl tatili için gün sayıyor. Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak. Peki, Karne nasıl verilecek? Dijital karne nasıl alınır? İşte e-okul karne notları ile ilgili detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığınca salgın tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak. Peki, Karne nasıl verilecek? Dijital karne nasıl alınır? İşte e-okul karne notları ile ilgili detaylar!

KARNE NOTU NASIL VERİLECEK?

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.

İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK ?

2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler verilmiş olacak. Bakan Selçuk'un açıklamasında yer aldığı gibi karnelerin e-karne olarak dijital yolla verilmesi bekleniyor.

E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrencilere dijital olarak verilecek e-Karneler Milli Eğitim Bakanlığı 'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.