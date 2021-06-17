Karne günü geldi çattı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. 21 Haziran'dan itibaren okullarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler planlanacak. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Okullarda yarına özel bir karne etkinliği yapılmayacak. Karnelerin verilmesine az bir süre kala biz de çocuğunuza, yeğeninize, torununuza göndereceğini karne başarısı kutlama mesajları derledik. İşte uzun, kısa seçenekleriyle karne tebrik mesajları…

Karne mesajları, karneler dağıtımından önce yoğunluk kazandı. Karne günü mesajları yoğun olarak araştırılan konular arasına girdi. Öğrencilerin 2021-2021 eğitim-öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kala yaz tatilinden önce karne alan öğrencileri tebrik etmek isteyenler karne tebrik mesajları ile karne sorgulaması yapıyor. İşte Karne mesajları! Kısa, uzun güzel karne tebrik mesajları ve karne başarısı kutlama sözleri!

KARNE MESAJLARI

Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım

Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..

Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

Evlatları okusun diye Hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar ! Sizlerin de Karne Gününüzü tebrik ederim.

Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan 18 milyonu aşkın öğrencimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

Evlatlarımızın Bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

KOMİK KARNE SÖZLER

Takdir teşekkür palavra karne al hayatını yaşa.

Aldım karnemi kapattım okul defterimi.

Bugün karneler verilmiş yani milyonlarca liseli bir süre sokaklarda olacak. Acil olmadıkça dışarı çıkmayın, tehlike anında sığınaklara kaçın.

Baba: Oğlum karnen nerde? Oğlu: Arkadaş ailesini korkutacakmış da ona verdim.

Bana karne notunu söyle, sana babanın tansiyonunu söyleyeyim.

Kötü karneyle eve giden kendini sağlık karnesiyle hastanede bulur.

Karne mi dedin bilmiyorum ben görmedim.

Sana bir masal anlatayım mı baba? Anlat bakalım. -Bir var mış, 5 yokmuş. Tamam tamam uzatma, karne yine kötü.