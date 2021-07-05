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Karne hediyesi için veliler sepetleri dolduruyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:57 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 9:57

18 Haziran’da karnelerini alan, geçtiğimiz günlerde yükseköğretim sınavlarını tamamlayan gençlere ailelerinin hediye alışverişleri arttı.


PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “Çocuklarını ödüllendirmek isteyen ailelerin çoğunluğu 50 - 100 liralık ürünlerle sepetini dolduruyor” dedi.
 
Laptop’a soğutucu
 
İnternette karne ve sınav hediyelerine ilişkin bilgi veren Çevikoğlu, “Çocuklarını ödüllendirmek isteyen ailelerin çoğunluğu 50 - 100 liralık ürünlerle sepetini dolduruyor. Bu rakamları 100 ila 300 lira arası hediyeler ve 300 - 1000 lira arasında olan hediyeler izliyor” diye konuştu.
 
Çevikoğlu en çok hediye edilen ürünleri de şöyle sıraladı:
 
“Gençlere en çok saat, gitar, kitap ve oyun hediye ediliyor. Fiyatı yüksek hediyeler içinde en çok oyun konsolu, telefon, bilgisayar ve fotoğraf makinesi alınıyor. Yine kitap, saat, müzik aleti ve ayakkabı gibi ürünlerin de hediye edildiğini görüyoruz.
 
Son dönemde klasik hediyelerden ziyade farklı tür hediyeler de sepetlere giriyor. Örneğin telefondan  daha rahat oyun oynanması için tutmayı kolaylaştıran aparatlar, telefon oyunları için klavye ve fare gibi çeşitli ürünleri sık sık sepetlerde ve aramalarda görüyoruz. Ayrıca yine laptoplar için soğutucular da en çok talep gören ürünler arasında.”

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