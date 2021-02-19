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Karlov suikastı davasında flaş gelişme!

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 14:07 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 14:07

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Şahin Söğüt ve  Vehbi Kürşad Akalın, tutuksuz yargılananlar ile bazı sanık avukatları salonda  hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans  yöntemiyle bağlantı kuruldu.
 
Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı sanık Vehbi Kürşad Akalın ile  avukatı Ayten İzmirli'nin savunmalarını dinledi.
 
Duruşmada, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet  Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz'ın tahliyeye ilişkin talepleri  alındı.
 
Beyanların ardından tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına  hükmeden mahkeme, davayı 9 Mart'a erteledi.

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