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Karlov davasında karar! 5 ağırlaştırılmış müebbet

AA |  09 Mart 2021 Salı - 16:49 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 17:46

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.


Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz  sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Tutuklu bazı sanıklarla  bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlantı kuruldu.
 
Mahkeme Başkanı Hikmet Erdoğan, sanıkların son sözlerini dinledikten  sonra hükmü açıkladı.
 
Buna göre, suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt  abisi" sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen  sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüs" ile Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürme" suçundan 2'şer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 
Heyet, FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu  belirtilen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın'ı  "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet  hapse, Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürmeye yardım" suçundan da 15'er yıl  hapse çarptırdı.
 
Mahkeme, sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül'ü "FETÖ üyeliği"  suçundan 7 yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül'ü aynı suçtan 9'ar yıl,  Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel'i ise 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.
 
Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan  ise "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle  cezalandırıldı.
 
Heyet, sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk,  Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin üzerine atılı suçlardan  beraatına karar verdi.
 
Sanıklar üzerlerine atılı diğer suçlardan beraat etti.
 
Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında  bulunduğu firari sanıklar Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak  Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak'ın dosyalarının  ayrılmasına hükmetti.
 
 Karlov suikastı ve yargı süreci
 
Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru  Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da  polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
 
Olaya ilişkin soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında  bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede, Gülen ile 16 sanığın  suikastla doğrudan bağlantılı olduğu kaydedilerek, "anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer  kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak  öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından  çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.
 
Soruşturma kapsamında ulaşılan, suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki  "abisi" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt ile İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki  eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12  sanığın ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkarılamazken FETÖ üyesi  oldukları belirlenerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla  kadar hapse çarptırılmaları talep edilmişti.
 
İddianamede, Karlov suikastının arkasında FETÖ'nün bulunduğu,  suikastın "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde  bir eylem" olduğu kaydedilmişti.
 

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Şahin Söğüt Karlov suikast
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