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Karlov cinayetinde flaş gelişme

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 21:48 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 21:48

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, maktulün suikasta uğradığı serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına  alınan Özkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özkan,  "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi  hakimliğe çıkarıldı.
 
Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
 
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da  katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
 
Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan  Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmıştı.
 
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin  Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.
 

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