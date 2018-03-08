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Karlov cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Onlar da açamadı

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 19:30 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 19:30

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturma kapsamında, suikastin faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara'ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi.


Soruşturma kapsamında Ankara'ya  gelen Rus heyette bulunan uzmanlar, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet  Savcısı ile görüştü.
 
Savcının huzurunda suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde  görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş'a ait telefonun şifresini kırmaya çalışan  uzmanlar, tüm uğraşlarına rağmen telefonu açamadı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir  firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara'ya  gelecekleri öğrenildi.
 
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı  bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov  suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
 
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin  Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında  bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.
 

 

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