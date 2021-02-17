Karlı ve buzlu havada dikkat edilmesi gerekenler!

Kış mevsiminin yoğun yaşandığı bugünlerde karlı ve buzlu havada yürümek oldukça zorluyor. Yolların ve kaldırımların buz pistine dönmüş olması düşmelere bağlı sakatlanmaları da beraberinde getiriyor. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. öğretim üyesi Humam Baki, karlı havada dikkat edilmesi gerekenleri anlattı ve düşmelere bağlı sakatlanmalar hakkında uyarılarda bulundu.

Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı İstanbul 'da yolların ve kaldırımların buz pistine döndü. Pek çok kişi karlı ve buzlu havada yürümekte zorlanıyor. Uzmanlar düşmelere bağlı sakatlanmalar konusunda vatandaşları uyarıyor. Düşmelere bağlı sakatlanmalardan korunmak için önerilerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. öğretim üyesi Humam Baki düşmeye bağlı sakatlanmalarda yapılması gerekenleri anlattı.

YAŞLILARDA DÜŞME DAHA TEHLİKELİ!

Mega kent İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanma sokakta yürümenin daha tehlikeli hale geldiğini belirten Dr. Humam Baki, "Karlı yüzeylerin sertleşmesiyle ve kısmen eriyip tekrar donmasıyla birlikte cadde ve sokaklar buz pistini aratmaz hale geldi. Tüm bu nedenlerden dolayı sokakta yürümek oldukça zorlaştı. İlerleyen yaşla beraber reaksiyon verme yeteneğinin bozulmasından yere düşme sonucu oluşabilecek el bileği, dirsek, omuz ve ayak bileğinde sakatlanmalara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor, ayrıca bu olaylar gençler için doku zedelenmesiyle atlatılabilirken, yaşlılarda çok şiddetli kırıklara neden olabilir." uyarısında bulundu.

Dr. öğretim üyesi Humam Baki düşmeye bağlı sakatlanmalarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

HAVA ÇOK SOĞUK OLSA BİLE ELLER CEPLERDE OLMAMALI

Soğuk havalarda genelde elleri ısıtmak için ceplere sokulur, yalnız bu çok yanlış bir harekettir, Buzlu yollarda yürürken dengeli olmak düşme riskini azaltıyor, Eller ceplerdeyken dengeyi sağlamak veya düşerken önlem almak çok zor olacağından eller kesinlikle cebe sokulmamalıdır.

Denge sorunu olanlar ve ileri yaştaki kişiler karda yürürken iki kat daha fazla dikkatli olup destek amaçlı baston kullanmaları gerekir,

Bir insanın elleri cepteyken düşerse kafayı çarpma riski daha fazladır, Bunun için karda yürürken eldiven kullanılması gerekir, Ayrıca eldiven ve atkı kullanılması, olası düşme durumlarında çarpmanın şiddetini de azaltır.

ZEMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Özellikle buzlanma olaylarında dışarıda yürürken çok dikkatli olmak gerekmektedir, Yürürken aniden kayıp sakatlanmamak için zemini mutlaka kontrol edilmelidir, özellikle mermer ve granit zeminler kar yağdığında çok daha kaygan bir hale gelmektedir.

Karlı havada üst geçitler ve merdivenler de kayma ve düşme riskinin yüksek olduğu yerler arasındadır. Merdivenleri kullanırken mutlaka merdivenlerin korkuluklarından destek alınmalı, yokuş aşağı yürümekten kaçınılmalı ve adımlar yan yana yani ayakkabı tabanının tümünün yere basacağı şekilde atılmalıdır, Ayrıca yürüme esnasında dizlerin hafif bir şekilde kırılması da dengenin korunmasında önemlidir.

YÜK TAŞIMADAN KISA VE KÜÇÜK ADIMLARLA YÜRÜNMELİ

Karlı ve buzlu yüzeylerde yürürken acele etmeden kısa küçük ve yavaş adımlarla yürümek gerekir, Ayaklar arasındaki mesafenin yaklaşık olarak omuz genişliğinde olması dengenin daha iyi sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca elde torba ya da çanta gibi şeyler de taşımamak gerekiyor, çünkü olası düşme sonucu hem dengeyi sağlamak hem de düşerken bedeni korumak için gerekli.

DOĞRU AYAKKABIYI VE KIYAFETLER SEÇİLMELİ

Karlı ve kaygan havalarda giyilen ayakkabıların ve botların tabanlarının sürtünmeyi arttırarak kaymayı engellemek için geniş, tırtıklı, lastik veya kauçuktan yapılmış olmaları gerekir, ayrıca ayakkabılar altına geçirilebilen ve karda kaymayı engelleyen çeşitli aparatlar da kullanılabilir. Karlı havada tercih edilmemesi gereken ayakkabılar ise kaymayı kolaylaştırıcı kösele ve yüksek topuklu ayakkabılardır.

Ayrıca kıyafet seçimi de oldukça önemlidir, hareketi kısıtlamaması için çok dar ve çok kalın kıyafetler tercih edilmemelidir.

Kaygan olan bu yüzeylerde yürünürken yola, çevreye ve adımlara dikkat edilmeli, ayrıca cep telefonu ile konuşulmamalı ve kulaklıkları takıp müzik dinlenmemelidir.

TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN DÜŞTÜYSEK NASIL HAREKET ETMELİYİZ?

- Düştükten hemen sonra darbe alan uzva yük vermeyip bir süre yerden kalkmadan beklenmeli, kol ve bacak gibi uzuvlar hareket ettirilerek kontrol edilmelidir.

- Yaralanan kısım vücudun üst kısmında ise yavaşça ayağa kalkıp en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir.