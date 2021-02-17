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Karlı havada gök gürültüsü neden olur?

17 Şubat 2021 Çarşamba - 10:29 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 10:29

İstanbul kara teslim oldu. İstanbul'da yer yer tipi şeklinde kendini gösteren kar yağışı devam ederken pek çok yerde gök gürültüsü duyuldu. Pek çok kişi de ilk kez karşılaştıkları bu durum ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki, Karlı havada gök gürültüsü neden olur? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...


Marmara Bölgesi özellikle İstanbul'da etkili olan kar yağışı yer yer tipi şeklinde devam ediyor. Kar yağarken gök gürültüsü duyan pek çok kişi de bu durumun neden olduğunu merak ediyor. Peki,  Karlı havada gök gürültüsü neden olur? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? İşte detaylar...
 
 
KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDEN OLUR?
 
Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken şimşek çakmasının nedeni deniz üzerinde aşırı soğuk havanın oması. Sıcak deniz üzerinden buharaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.
 
KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK NEDEN ÇAKAR?
 
Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir.  Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan konuyla ilgili ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor.  Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir." dedi. 

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