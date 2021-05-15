Karl-Erivan Haub'un öldüğü 3 yıl sonra açıklandı

Almanya mahkemesi kaybolmasından 3 yıl sonra Haub’un resmi olarak öldüğünü bildirdi.

KAYAK YARIŞMASINA HAZIRLANIYORDU

Kayak meraklısı Haub 17 Nisan'da İsviçre ordusu tarafından düzenlenen uluslararası uzun mesafe kayak yarışmasına katılmak için İsviçre'ye gitmişti.

Ünlü iş insanının kardeşi Christian Haub Alman basınına gönderdiği mektupta kardeşinin deneyimli, üst düzey bir kayakçı olduğunu ve en kısa zamanda bunmasını umut ettiğini dile getirmişti.

Kayıp işadamı Karl-Erivan Haub 2000 yılında babası Erivan Haub'un ani ölümü üzerine şirketin başına geçmişti. Karl-Erivan'ın küçük erkek kardeşi Christian, 17 Nisan 2018'de Tengelmann'ın tek yönetimini devraldı. İkili, 2000'den beri Tengelmann'ı birlikte yönetiyordu.

O zamandan beri, tekstil sektöründeki Kik ve hırdavat mağazası zinciri Obi'yi içeren milyarlarca dolarlık perakende grubunda gücün yeniden dağıtılması konusunda bir aile anlaşmazlığı yaşandı.

Tengelmann Grubu, şu anki patronu Christian Haub ve diğer kardeşleri Georg Haub olan Karl-Erivan Haub'a aitti. Christian, Georg ve aile şirketleri, geçen yıl Ekim ayında Karl-Erivan'ın ölü ilan edilmesi için başvuruda bulundu. Ancak Georg Haub, başvurusunu Ocak ayı ortasında geri çekti.