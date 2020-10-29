Kariye Camii oldu mu? İbadete açıldı mı, ne zaman açılacak? (Nerede ve nasıl gidilir)

Kariye Camii oldu mu, ibadete açıldı mı? sorusuna yanıt Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’tan geldi. Kariye Camii'nin 72 yıl sonra ibadete açılacak olması dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve ne zaman açılacağını duyuran Diyanet'ten yeni bir açıklama geldi. Peki, Kariye Camii ne zaman açılacak? Karide Camii nerede, camiye nasıl gidilir?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Kariye Camii'nin, ibadete açılacağı tarihi bildirmişti. Ancak son yapılan açıklamayla caminin açılışının ertelendiği duyuruldu. Peki, Kariye Camii oldu mu, ne zaman açılacak?

KARİYE CAMİİ OLDU MU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii´nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

DİYANET SALI GÜNÜ DUYURMUŞTU!

Paylaşımında caminin fotoğrafına da yer veren Erbaş, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim'de cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Cenabıhak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camii yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

KARİYE CAMİİ NEREDE, CAMİYE NASIL GİDİLİR?

Kariye Müzesi veya eskiden Azize Kurtarıcı Hora Kilisesi olarak bilinen İstanbul'da Karagümrük semtinde Edirnekapı bölümünde bulunuyor.

Anadolu yakası için;

Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönün’de de otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binip, Edirnekapı durağında ininiz. Buradan Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakası için;

Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu taraflarından geliyorsanız Metrobüs durağından metrobüse bininiz, Edirnekapı durağında inip üst geçiti kullanarak sağtaraftan çıkıp, 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.