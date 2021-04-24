Ressam Şeli Benhabib, kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi ünlü jinekolog Prof. Dr. Moşe Benhabib'i savcılığa ihbar etti. Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, yapılan yargılamada bilirkişiye inceletilen telefon görüşmelerinde doktorun, eşine "Yemin ediyorum öyle adamlar tanıyorum ki, mahvettiririm seni. Korkarsın o adamları görmekten. Doğduğuna pişman ettiririm, yaşatmam seni… Ben hayvan terbiyecisiyim" gibi sözler kullandığı tespit edildi. Mahkeme, Prof. Dr. Benhabib'i 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
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- Karısını döven profesöre hapis cezası! 'Doğduğuna pişman ettiririm...'
Karısını döven profesöre hapis cezası! 'Doğduğuna pişman ettiririm...'
24 Nisan 2021 Cumartesi - 9:38 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 9:38