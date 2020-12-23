Gazetevatan.com » Gündem » Karısını 'baldızım' deyip başka adamla evlendirmişti! Müstehcen pozları...
Karısını 'baldızım' deyip başka adamla evlendirmişti! Müstehcen pozları...
Müge Anlı canlı yayınında bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenmeye hazırlandığı Canan Hanım tarafından dolandırıldığını iddia etti. Emre Korkmaz'ın akıllara durgunluk veren iddialarından biri de, Canan Hanım'ın eniştem diye tanıttığı kişinin eşi olmasıydı. Ümit Bey'in "baldızım" dediği Canan, aslında eşi mi?
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenmeye hazırlandığı Canan Hanım tarafından dolandırıldığını iddia etti.