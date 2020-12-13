Karın gurultusu tehlikenin sinyali olabilir!

Sürekli karın gurultusu yaşayanlar çoğu zaman bu duruma anlam veremez. Sınavda, işte, okulda hatta önemli bir toplantının tam ortasında gelen ses çoğu kez stres yaşamanıza neden olabilir. Guruldayan karnınızın size gerçekten ne anlatmaya çalıştığını ise merak edersiniz. Sık guruldayan karnınız pek çok sağlık sorununun habercisi olabilir. Peki, Karında guruldama neden olur? Karın guruldaması nasıl geçer? Karın guruldamasının nedeni bağırsak sorunları mı? İşte bilmeniz gerekenler...

Milyonlarca insanda sindirim sorunları var. Bu sorunu yaygın olarak yaşayanların yaklaşık beşte biri bağırsak sorunlarından muzdarip. Sıklıkla karın gurultusu yaşayanlar ise bunun bir mide ya da bağırsak sorunu olup olmadığını merak eder. Karın gurultularının en önemli nedeni ise ince bağırsak içindeki sıvı veya gaz birikmesidir. Bunun bir adı bile var: 'Borborygmus'. Bu terim Tıbbın Babası olarak da bilinen Hipokrat tarafından türetilen bir terim. Bu gurultular ve hırıltılı sesler midenizden ince bağırsağınıza geçen yiyecek, sıvı ve gazın sonucudur.

KARIN GURULDAMASI NEDEN OLUR?

Karın gurultusu kalın bağırsağınızda gaz birikmesinden kaynaklanan can sıkıcı bir sorundur. Biriken bu gaz genellikle yeme içme sırasında yutulan havadan kaynaklanmaktadır. Konuşarak yemek yemek hava yutulmasını kolaylaştırdığından yemek yerken acele etmemek ve konuşmamak karın gurultusu sorununu çözebilir.

Yemek yerken üzüntülü olmak da aynı şekilde hava yutulmasına neden olabilir. Kendini zorlamak veya derin derin iç çekmek hava yutmanıza neden olur. Karın gurultusunun bir diğer nedeni de midenin boş olmasıdır. Mide boş olduğunda içerisinde bulunan hava mide hareketleri sebebiyle ileri geri hareket eder ve guruldama sesi ortaya çıkar.

KARIN GURULDAMASI HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ?

Milyonlarca kişide sindirim sorunları var ve yaklaşık beşte biri en yaygın bağırsak hastalığından şikayet ediyor. Bunlardan en başta gelen ise, İrritabl Bağırsak Sendromu. İrritabl Bağırsak Sendromu belirtileri arasında sıklıkla ağrı , şişkinlik ve kabızlık veya ishal yer alır. Bu sorunun teşhisi uzun ve zorlu bir süreç olabilir. Belirli bir test olmadığından, çoğu zaman göz ardı edilir ve semptomları başka hastalıklarla karıştırıldığı için gözden kaçabilir.

Sarımsak, soğan, elma, süt, yoğurt ve nohut gibi yiyeceklerde bulunan ve normalde sağlık lı kabul edilen karbonhidrat türleri semptomları tetikleyebiliyor.

YENİ ARAŞTIRMALAR