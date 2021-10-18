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Karikatürist, yazar Yalçın Turgut Balaban vefat etti

AA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 2:08 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 2:08

Beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden karikatürist Yalçın Turgut Balaban, Şakirin Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Balaban, Yeni Akit gazetesinde pazartesi günleri yayımlanan  "Çizgilerle Haftanın Yorumu" başlıklı karikatürlerin yanı sıra Turgut Emin  mahlasıyla yazılarını kaleme aldı.
 
İstanbul'da dünyaya gelen Balaban, ilk ve orta öğrenimini Erenköy  Zihnipaşa İlkokulu, Saint Joseph Lisesi, Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamladı.
 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız Filolojisi okuyan  usta çizer, ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde maliye  bölümünü bitirdi.
 
İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Balaban  daha sonra Milli Gazete'de görev yaptı.
 
Usta çizer, "Nam-ı diğer Cilet Kamil", "Bir garip devr-i alem" ve  "Matbuistan Tarihi" adlı çizgi kuşaklara imza attı.
  
Gölge dergisini 1975'te yayına hazırlayan ve genel yayın  yönetmenliğini yapan Balaban, Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında  da yer aldı. Balaban, Yeni Devir'de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra  Küçük Büyük Adam serisini çizdi.
 
Necip Fazıl Kısakürek'in "Kanımdan değil canımdan evladım" dediği  Balaban, usta şair ile çalışma arkadaşı ve dostu oldu, Kısakürek'in vefatına  kadar Büyük Doğu'da yer aldı.
 
Eserleri, Avrupa'da çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşan  Balaban, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 1983'te ilki gerçekleştirilen  Yılın Karikatüristi ödülünün sahibi oldu.
 
Yalçın Turgut Balaban, 1990'da Mustafa Karahasanoğlu ile haftalık Cuma  dergisini yayına hazırladı, 1993'te Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan  kadrodaydı. "Mümtaz Kaz" tipini çizen Balaban, yurt içinde ve yurt dışında birçok  karikatür ödülüne layık görüldü.
 
Bir dönem haftalık mizah dergisi Filit'i çıkaran Yalçın Turgut, Mesut  Uçakan'ın yönettiği Zeynepler Ölmesin filminde de başrol oynadı.
 
   

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Turgut Balaban Şakirin Camisi cenaze namazı
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