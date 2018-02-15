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Karı-koca yakalandı!

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 18:38 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 18:38

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen ve  okullarında öğretmen olarak görev yapan Veli A. ile eşi Büşra A'nın, örgüt  tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen Atakum ilçesi Esenevler  Mahallesi'ndeki dairede saklandıklarını belirledi.
 
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.
 
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Büşra A, çıkarıldığı  mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Veli A'nın ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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