Kargo firması bilgisayarı başkasına teslim etti, olanlar oldu!

Bursa’dan İstanbul’a gönderdiği kargosunun başka birine teslim edildiğini iddia eden Burak Göncü, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Savunması alınan kargo firması da kargonun başka birine teslim edildiğini kabul edince, heyet firmanın müşteriye 10 bin 389 lira ödemesine karar verdi. Ancak bu kez kargo firması Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak kararın iptal edilmesini istedi.

Bursa’da oturan Ali Burak Göncü 11 Mart 2020 tarihinde aldığı bilgisayarı İstanbul ’da olan arkadaşı Melis Ergi’ye göndermek istedi.

Bilgisayarı paketleyen Göncü, paketi de İstanbul’a gönderilmesi için bir kargo firmasına verdi. Paketin içinde bilgisayar olduğunu da söyleyen Göncü, teslimatın dikkatli yapılmasını istedi.

Ertesi gün kargo takip numarasından kargosunun nerede olduğunu kontrol eden Göncü, kargonun Oğ… Er… isimli birine teslim edildiğini gördü. Hemen Melis Ergi’yi arayan Göncü, arkadaşından kargonun kendisine teslim edilmediği bilgisini aldı.

BAŞKA BİRİNE TESLİM EDİLDİ

Kargonun kime teslim edildiğini merak eden Melis Ergi hemen kargo şubesine gitti. Yapılan incelemede paketin kargo şubesine gelen aynı soyadlı başka birine teslim edildiği ortaya çıktı. Bilgisayarının bulunamaması ve başka birine teslim edildiğini söyleyen Göncü, kargo firmasından zararının karşılanmasını istedi.

KARGO FİRMASI: “SEHVEN VERİLDİ”

Ancak kargo firması zararı karşılamadı. Bu kez Bursa İl Tüketici Heyeti’ne başvuran Ali Burak Göncü kargo firmasından şikayetçi oldu. Heyet tarafından savunması alınan kargo şirketi yöneticileri ürünün sehven (yanlışlıkla) başka birine teslim edildiğini söyleyerek, şirketin sorumlu tutulamayacağını belirtti.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ MÜŞTERİYİ HAKLI BULDU

Alınan ifadelerin ardından Tüketici Hakem Heyeti Burak Göncü’yü haklı buldu. Firmanın savunmasında da kargonun başka birine teslim edildiğini kabul ettiğini belirten heyet, “Tüketicinin talebi doğrultusunda ayıplı hizmet sonucu tüketicinin uğradığı zararın bedeli olan 10 bin 389 liranın firma tarafından tüketiciye iade edilmesine karar verilmiştir” denildi. Kargo firması verilen karara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak itiraz etti.