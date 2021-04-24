Kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar bugün açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, Aras, MSG, UPS, PTT hafta sonu açık mı?

Koronavirüs vaka sayıları hala çok yüksek. Yükselişin önüne geçmek, vaka sayısını düşürmek için de yeni tedbirler alıyor. Son olarak Ramazan ayında vakaların artışını engellemek için 81 ilde gafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasaktan bazı işyerleri ise muaf tutuldu. Peki, kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu Yurtiçi, Aras, MSG, UPS, PTT açık mı, kaça kadar açık?

Koronavirü salgını nedeniyle 1 buçuk yıldır sokağa çıkma yasakları gölgesinde yaşanıyor. Vaka sayılarındaki artış çok yükselince kabine toplantısı sonrası bir takım yeni kararlar alındı. Yeni alınan kararların ardından ise kimlerin hangi işyerlerinin muaf olduğu sorgulandı. Peki, Kargolar açık mı, hafta sonu çalışıyor mu? Kargolar bugün açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, Aras, MSG, UPS, PTT hafta sonu açık mı?

KARGOLAR HAFTA SONU AÇIK MI, BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Genelgeye göre kargolar sokağa çıkma yasağı uygulamasından muaf tutuluyor ve Cumartesi günü çalışabilecek.

– Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

– Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

– Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.

Sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.