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- Kargolar açık mı, bugün kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Sürat Kargo açık mı?
Kargolar açık mı, bugün kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Sürat Kargo açık mı?
30 Ağustos 2021 Pazartesi - 8:08 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 8:08
30 Ağustos kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramın’nda kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Kargo firmaları aracılığıyla kargo gönderecekler ya da kargo bekleyenler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle “Bugün kargolar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Sürat Kargo çalışıyor mu?
Kargolar 30 Ağustos açık mı, Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Sürat Kargo çalışıyor mu? Kargo firmalarıyla işi olanlar kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan 30 Ağustos Pazartesi kargoların durumu sorgulanıyor.
Bugün kargolar açık mı?
30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan kargolar bugün kapalı olacaklar. Kargo işi olanlar Salı gününü bekleyecek.
Kargoların dışında noterler, bankalar gibi birçok kurum da kapalı olacak.