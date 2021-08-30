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Kargolar açık mı, bugün kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Sürat Kargo açık mı?

Kargolar açık mı, bugün kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Sürat Kargo açık mı?