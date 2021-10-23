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Kargoda eşyası kaybolanları ilgilendiren karar! Yargıtay onayladı

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 11:25 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 11:25

Kargoda eşyası kaybolanları ilgilendiren gelişme! Birçok insan bu sorunu yaşıyordu, Yargıtay'dan flaş bir karar geldi. Bir kuyumcu, internetten satışını yaptığı, toplamı 31,5 gramı bulan altınları kargo firması aracılığıyla alıcısına gönderdi. Bir süre sonra değerli eşyaların kaybolduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine kargo firmasının kuryesi, araç şoförü ve şirket müdürü hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. Mahkemenin verdiği karar tartışma konusu olurken, Yargıtay da bu kararı onayladı.


Yargıtay 15. Ceza Dairesi, içinde toplam  31,5 gram altından oluşan künye, yüzük, bileklik ve tek taş yüzük bulunan paketin  kargoda kaybolmasında, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan  yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı.
 
Ayvalık'ta bir kuyumcu, internetten satışını yaptığı, toplamı 31,5 gramı bulan, çocuk künyesi, 2 büyük taşlı kadın yüzüğü, kadın bileklik ve tek taş  yüzüğü, kargo firması aracılığıyla alıcısına gönderdi.
 
ALTINLAR KAYBOLDU, MÜŞTERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
 
Bir süre sonra altınların alıcısına ulaşmaması üzerine paketin kargo taşıması sırasında kaybolduğu ortaya çıktı.
 
Şikayet üzerine kargo firmasının kuryesi, araç şoförü ve şirket müdürü hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açıldı.
 
Altınların bulunduğu paketin, kargo firmasına geldiği ancak sanıkların kusurlu davranarak kargoyu kaybettikleri, böylece hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edildi.
 
DİKKAT ÇEKEN KARAR
 
Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamada, sanıklardan kargo firmasının müdürü hakkında "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit  olmaması" nedeniyle beraat kararı verdi.
 
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 15. Ceza Dairesine geldi.
 
YARGITAY'DAN KARARA ONAY
 
Daire, yerel mahkemenin beraat kararını onadı. Dairenin kararında, "Sanığın aşamalarda değişmeyen beyanları ve tüm dosya kapsamından, adı geçen  şirkette müdür olarak çalıştığı, suça konu eşyaların dağıtım esnasında, temyiz dışı sanıkların sorumluluğu altında bulunduğu sırada kaybolduğu, sanığın  savunmasının aksine cezalandırılması için yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılarak beraatine dair mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik  görülmemiştir" değerlendirmesi yer aldı.

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