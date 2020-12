Kargo şirketi, şikayetlerin yüzde 63 düştüğünü açıkladı

Tüketicinin her yıl heyecanla beklediği büyük indirim kampanyaları bu yıl 3 aya yayıldı. Şikayetvar platformu, e-ticaret siteleri tarafından düzenlenen ve her yıl milyonlarca insanın takip ettiği indirim günlerine ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre; tüketicilerin kargo şirketleriyle ilgili şikâyetlerinde geçen yıla göre yüzde 46 oranında arttı.

Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, bu dönemde kendilerine gelen şikayetlerin azaldığını söyleyerek büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı. Hamzaoğlu, “Aynı dönemde Yurtiçi Kargo ise şikayetvar üzerinden gelen şikâyet sayısını yüzde 47 oranında azaltmayı başarırken, genel şikâyet sayısını da yüzde 63 oranında düşürdü” dedi.

“YENİ YATIRIMLARLA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARTTI”

Bu yıl hayata geçirdikleri yeni yatırımlarla müşteri memnuniyetini artırdıklarını belirten Hamzaoğlu, “Sektöre olan ihtiyacın artması ile bu yıl içerisinde yeni birimler açarak 81 ildeki birim sayısını binin üzerine taşıdık. Bununla birlikte personel sayısını da artırdık, 2 binden fazla yeni personel alımı yaparak istihdamını 18 bine çıkardık” diye konuştu.

YK Plus projesiyle 4 yeni modeli sektöre kazandırdıklarını söyleyen Hamzaoğlu, “Proje ile kargo kapasitesini artırmanın yanı sıra kargonun müşteriye daha hızlı ulaşmasını da sağladık. YK Plus çatısı altında hayata geçirdiğimiz modellerden biri olan YK Plus Taşıyıcı uygulaması aracı olan herkesin kargo sektörüne girmesine imkân sağladık. Bu sayede hem müşterilerin kargolarına daha hızlı ulaşmasını sağlarken hem de sektörde yer almak isteyen girişimcilere yeni istihdam olanağı sunduk” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA 2 BİNDEN FAZLA ‘TESLİM NOKTASI’

YK Plus Teslim Noktası uygulaması hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, “Kargosunu evde beklemek istemeyen müşteriler için büyük bir kolaylık sağladık. Evde kargo bekleme dönemini sona erdiren uygulama kapsamında e-ticaret kullanıcıları kargolarını Türkiye genelinde bulunan 2 binden fazla YK Plus Teslim Noktası’ndan kolaylıkla teslim aldı. Yurtiçi Kargo birimlerinin yanı sıra esnafların da dahil olduğu model ile müşterilerimize ek bir teslimat seçeneği sunarken, mahalle esnaflarının da bu dönemde daha fazla gelir kazanabilmesine imkan verdik” dedi.

Fahrettin Hamzaoğlu, “YK Plus çatısı altında hayata geçirilen bir diğer model olan YK Plus 7/24 ise akıllı kargo dolaplarından oluşan bir model. YK Plus 7/24 ile müşterilere kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bu seçeneği kullanan e-ticaret kullanıcılarına günün istedikleri saatinde kargolarına ulaşmalarına imkan veriyoruz. Kargoları geldiğinde SMS ile bilgilendirilen kullanıcılar, 3 gün içerisinde haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenen kargo dolaplarından kargolarını teslim alabiliyor” diye konuştu.

DAHA HIZLI TESLİMAT İÇİN DDN’LER HİZMETTE

Müşterilerin kargolarını daha hızlı teslim alabilmesi için hayata geçirilen bir diğer modelin ise YK Plus DDN olarak adlandırılan Direkt Dağıtım Noktaları olduğunu aktaran Hamzaoğlu, “Müşteri kabulü ve kargo alımının yapılmadığı bu noktalar, e-ticaret gönderilerinin müşterilere hızlı ulaştırılabilmesi için kurgulandı. Şu ana kadar 49 farklı noktada kurulan DDN’lerin sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Böylece müşterilerimizin kargolarına daha hızlı ulaşabilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.