Kargo sektöründe yeni bir dönem başladı

Yurtiçi Kargo, bu yıl içerisinde hizmet vermeye başlayan anlaşmalı esnaf noktaları ile Türkiye’nin her bölgesinde 2 bini aşkın noktada kargo teslimi yapmaya başladığını duyurdu. Uygulamaya ülke genelinde yoğun ilgi gösterildiğini belirten Operasyonel Projeler Grup Müdürü Taylan Ulaş Kuru, “Sadece birkaç ayda teslimat noktası sayısını 2 binin üzerine çıkardık. Yurtiçi Kargo olarak kurulduğumuz günden bu yana sektörün ilk temsilcisi olmanın da verdiği sorumlulukla her zaman yeni projelerle kargo sektörünün gelişimine katkı sağlamayı ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Kargo sektörüne olan ihtiyacın artması sadece ülkemizde değil tüm dünyada kargo sektöründe yer alan şirketlerin gelişim göstermesini mecbur kılıyor diyen Kuru, “Biz Yurtiçi Kargo olarak 1982’den bu yana her yıl yatırımlarımızı artırarak müşterilerimize verdiğimiz sözü tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize YK Plus projesi ile yeni teslimat seçenekleri sunmaya başladık. Artık e-ticaret üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar, Yurtiçi Kargo’nun Teslim Noktası ve 7/24 teslimat seçeneklerini kullanarak kargolarını evlerinde beklemeden teslim alabiliyorlar. Esnaflarımızın da yoğun ilgisi ile binin üzerinde anlaşmalı teslim noktasına ulaştığımız projemize şube ve acentelerimizi de dâhil ederek teslim noktası sayımızı 2 binin üzerine çıkardık” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE ARAÇ SAHİBİ OLAN HERKESE YENİ BİR İŞ SEÇENEĞİ SUNDUK”

Kuru, sözlerine şu şekilde devam etti: YK Plus projemiz ile sunduğumuz bir diğer hizmetimiz olan 7/24 kargo dolapları uygulaması ile Yurtiçi Kargo müşterilerine haftanın her günü istediği saat kargosunu teslim alabilme imkanı sunuyoruz. Müşterilerimiz Teslim Noktası uygulamasında olduğu gibi e-ticaret alışverişlerinin ardından kargo teslim seçeneği olarak 7/24 kargo dolabı seçeneğini kullanabiliyor. Böylece haftanın her günü istediği saatte giderek 24 saat güvenlik kameraları ile takip edilen kargo dolaplarımızdan kargolarını alabiliyorlar. YK Plus projemiz kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde araç sahibi olan herkese yeni bir iş seçeneği sunduk. Araç sahibi olan herkese kendi işini kurma fırsatı sunduğumuz Taşıyıcı modelinde yüzlerce araç sahibi ile anlaşma sağladık.

“OPERASYON KABİLİYETİMİZİ ARTIRDIK”

Kurdukları 458 Direkt Dağıtım Noktası ile operasyon kapasiterini üst seviyelere çıkardıkları söyleyen Kuru, “Her zaman kargo yoğunluğunun en üst seviyelerde yaşandığı dönemlere hazırlıklı olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Direkt Dağıtım Noktalarının çalışma prensibini de buna göre özel olarak kurguladık. Müşteri kabulünün ve kargo alımının yapılmadığı Direkt Dağıtım Noktalarında e-ticaret siparişlerinin hızlı bir şekilde dağıtıma çıkmasını ve müşterilerimize ulaştırmayı amaçladık. Özellikle pandemi döneminde ve e-ticaret alışverişlerinin arttığı kasım kampanyalarında kargo dağıtımında sürekliliği sağladık. Kargo kapasitemizi artırmak amacıyla önemli bir projenin daha startını verdik. Gelecek yıl hizmet vermeye başlayacak olan otomasyon sistemine sahip transfer merkezi ile dünyada sayılı merkezler arasında girecek olan transfer merkezini ülkemize kazandıracağız. Bu merkezde saatte 30 bin kargonun işlenecek ve sektörün kapasitesini ciddi oranda artıracak” ifadelerini kullandı.