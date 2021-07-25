Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker evlendi!

'Kardeşlerim' dizisinde 'Harika' rolünü oynayan oyuncu Gözde Türker, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Anıl Güler ile evlendi.

Oyuncu Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile akşam saatlerinde evlendi.Çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Anıl Güler ile nişanlanan Gözde Türker, evliliğin uzun süredir gündemlerinde olduğundan ancak pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldıklarından bahsetmişti. Anıl Güler ve Gözde Türker çiftinin dört gözle bekledikleri gün nihayet gelip çattı.

Çift dün akşam saatlerinde dünyaevine girdi. 25 yaşındaki genç oyuncu Gözde Türker ile Anıl Güler'e, sosyal medyada takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.