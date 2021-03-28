Yürek burkan hikayesi ile ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi gerçek oldu. Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Bir Şanşım Olsa programına çıkan kardeşlerin hikayesi Kardeşlerim dizisi ile benzerlik gösteriyor. Kardeşlerim dizisinin hikayesine benzer bir konu, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Bir Şanşım Olsa programında da işlendi. Bir Şansım Olsa programında işlenen konu anne ve babanın ölümünden, sokakta kalmalarına, akrabalarının evlerine almamaları ve kardeşlerinin ölümü gibi benzerlikler ise şarşırttı. İşte Kardeşlerim dizisi ile Bir Şansım Olsa programındaki ilginç benzerlik...

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümünde yürekleri dağlayan Kardeşlerim dizisi gerçek oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren konusu ile izleyicilerini etkilemeyi başaran Kardeşlerim dizisinin hikayesine benzer bir konu, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Bir Şansım Olsa programında da işlendi. Tıpkı Kardeşlerim dizisindeki gibi Bir Şansım Olsa programında işlenen konu anne ve babanın ölümünden, sokakta kalmalarına, akrabalarının evlerine almamaları ve kardeşlerinin ölümü gibi benzerlikler ise şarşırttı.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor. Annelerini ve babalarını kazaya kurban veren dört kardeşin, amca ve yengesi tarafından da evlerine alınmayışı sonunda yarı aç, yarı tok bir kümeste yaşamlarını devam ettirmeye çalışmaları ekranlara geliyor. En küçükleri yaklaşık 6 yaşında olan kardeşlerden en büyükleri olan Kadir'in kardeşlerini okutmak ve yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla canla başla mücadelesi dizide yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ GERÇEK OLDU!

Bir Şansım Olsa 21. bölümde de annelerini halalarının hazırlattığı bir karışım yüzünden, babalarını ise trafik kazasında kaybeden 5 kardeşin dramı ekranlara geldi. Programa başvuran halalarının daveti üzerine Bir Şanşım Olsa'ya çıkan iki kardeş Öykü ve Ali'nin programda anne ve babalarını kaybettikten sonra halalarının yaptıklarını anlattı. Kardeşlerim dizisinde yaşananların bir benzerini yaşayan Öykü ve Ali, çocuk yaşta kardeşlerine bakmak zorunda kaldıklarını, halalarının evlerini aldığını ve 14 yaşındaki Öykü'nün çocuk yaşta tüm evin yükünü üstlendiğini ve halalarının da bunu suistimal ettiğini anlattı. Programda kardeşlerini okutmak için evlere temizliğe giden 15 yaşındaki Öykü ve bir otobüs firmasında muavinlik yapan Ali'nin mücadelesi ise akıllara Kardeşlerim dizisini getirdi. Halası ve eniştesinin 'Bir evde 8 kişinin boğazı nasıl doyacak? Bıktım! Çocuklara nasıl yetişeceğiz?' konuşmalarına şahit olan kardeşler kendilerinden rahatsız olan halalarının evlerini terk ettiklerini anlattı. Bir süre sonra henüz bebek olan kardeşlerinin hasta olduğunu ve bakımsızlıktan öldüğünü anlatan Öykü ve Ali'nin dramı yürekleri dağladı.