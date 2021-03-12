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Kardeşler arası miras paylaşımındaki problemler!

12 Mart 2021 Cuma - 16:39 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 16:39

Ülkemizde mirasın paylaşımına ilişkin çok ciddi problemler vardır. Av. Bilal Çelik konuya dair açıklamalarda bulundu!


Ataerkil yapının hakim olduğu ülkemizde kız çocuklarının miras haklarının daha az olduğu iddiası veya tarımsal alanda fiziki olarak kullanım hakkı olan kişinin diğer kardeşlerin hakkı olmadığı iddiası ile miras paylaşımında zorbalıklar olabilmektedir. Kanun bu kapsamda çocuğu olsun olmasın, herkesin eşit olarak kardeşler arasında hak sahibi olduğunu söylemektedir. Kimse kimseden miras konusunda üstün değildir, bu konuda mahkemeye yapılacak başvuru ile mirasın pay edilmesi sağlanabilir.

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