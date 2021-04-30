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Kardeşini tinerle ateşe vermişti! Cezası belli oldu

30 Nisan 2021 Cuma - 13:50 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 13:51

İstanbul Beyoğlu’nda kardeşi Serkan Dalkıran’ın üzerine tiner dökerek yakan Hanifi Dalkıran, “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Dalkıran, “Kardeşimi yakacak bir insan değilim. Pandemi nedeniyle ailecek hepimiz zor günler geçiriyoruz. Beraatimi talep ediyorum” dedi.


İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, müşteki kardeşi Serkan Dalkıran ve avukatları katıldı. Duruşmada kararını açıklayacağını söyleyen mahkeme başkanı sanığa son sözünü sordu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Hanifi Dalkıran, “Ben kardeşimi yakacak bir insan değilim. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Bu nedenle ailem zor duruma düşmüştür. Pandemi nedeniyle hepimiz zor günler geçiriyoruz. Bu nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.
 
14 YIL 2 AY HAPİS
 
Alınan son sözün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Hanifi Dalkıran’ı, “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Dalkıran’ın kararla birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.
 
“SU ZANNEDİP DÖKTÜM” DEMİŞTİ
 
Tutuklu sanık Dalkıran daha önceki savunmalarında kardeşini öldürmeye çalışmadığını söyleyerek, “O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum” demişti. (Milliyet)

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