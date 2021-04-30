Kardeşini tinerle ateşe vermişti! Cezası belli oldu

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, müşteki kardeşi Serkan Dalkıran ve avukatları katıldı. Duruşmada kararını açıklayacağını söyleyen mahkeme başkanı sanığa son sözünü sordu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Hanifi Dalkıran, “Ben kardeşimi yakacak bir insan değilim. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Bu nedenle ailem zor duruma düşmüştür. Pandemi nedeniyle hepimiz zor günler geçiriyoruz. Bu nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

14 YIL 2 AY HAPİS

Alınan son sözün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Hanifi Dalkıran’ı, “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Dalkıran’ın kararla birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“SU ZANNEDİP DÖKTÜM” DEMİŞTİ

Tutuklu sanık Dalkıran daha önceki savunmalarında kardeşini öldürmeye çalışmadığını söyleyerek, “O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum” demişti. (Milliyet)