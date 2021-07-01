Kardeş kavgası dev fabrikayı iflas ettirdi

Aile üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık çoğu zaman, şirketlere ölümcül darbe vurabiliyor. Son örnek, alanında Türkiye’nin en önemli tesislerinden biri olan, 200 milyon TL cirolu DÇT Demir Çelik Tel San. AŞ.’de yaşandı. Temeli yarım asır öncesinde, Eminönü Perşembe pazarında küçük bir atölyede atılan fabrika zaman içinde önemli bir büyüme ivmesi elde etti. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ’daki birçok müşterisine mal tedarik eden fabrikanın yok oluşuna ise Mustafa-Adnan Demirci kardeşler arasındaki kavga yol açtı.

BÜYÜK ORTAK İSTEDİ

Silah seslerinin dahi yükseldiği fabrika, anlaşmazlık üzerine günden güne eridi. Şirketin yüzde 51 hissesini elinde bulunduran Mustafa Demirci, DÇT Demir Çelik’in iflasını talep etti. Dava dilekçesine göre Mustafa Demirci, yüzde 51 hissesine sahip olduğu şirketin iflasını istedi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, Demirci, şirketten 100 bin lira alacağını olduğunu öne sürdü.

PARÇA PARÇA SATILACAK

Mahkeme, aylar içinde içi boşaltılan ve yönetimine üç inşaat işçisinin getirildiği şirketin iflasına karar verdi. Kurulum maliyeti 100 milyon lirayı bulan fabrikanın tasfiye işlemleri için dosya İstanbul 3. İflas Müdürlüğü’ne gönderildi. Varlıklara ilişkin hazırlanan kıymet takdiri raporuna göre, tüm malların değeri 3.1 milyon TL olarak tespit edildi. Tespit edilen mallar icra yolu ile satılıp, büyük bölümü kamuya ait olan borçlar ödenmeye çalışılacak. Şirketin tasfiyesi ile görevli iflas idaresinin, hileli iflas iddiası ile yönetimde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

KARDEŞLER DAVALIK