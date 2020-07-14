Kardeş Halisdemir: Ağabeyime ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıktı

Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ağabeyime ilk kurşunu, hayatını 2 kere kurtardığı Hasan isminde asker sıktı" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kalkışması sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren ve kendisi de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, o gece yaşananları şöyle anlattı:

"Ailece İstanbul 'daydık. Ağabeyim saat 18.00-19.00 sıralarında babamla görüştü. Pazar günü evinin temelini atmak için memlekete gelecekti. Babamdan kurbanlık ayarlamasını istedi. Komutanından da Cumartesi-Pazar günü için izin aldı. Cuma günü tuttuğu nöbet aslında kendi nöbeti değildi. Hatta arkadaşları, 'Sen köye gideceksin, nöbetini paraf yapalım' demişler. Ağabeyim kabul etmemiş; 'Nöbetimi tutar öyle köye giderim işlerimi hallederim' demiş."

BABA-EVLAT İLİŞKİLERİ VARDI

Ağabeyi ile Zekai Aksakallı arasındaki ilişkiyi de anlatan Soner Halisdemir, şunları söyledi: