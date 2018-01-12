Kardak yakınlarında gergin anlar

BODRUM'a bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına yakın bölgede avlanan Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna, Türk sahil güvenlik botu engel oldu. Yaklaşık 50 dakika süren gerginlikte, her iki ülkenin sahil güvenlik botları defalarca burun buruna geldi. Türk botu, Yunan botunu bölgeden uzaklaştırırken o anlar, DHA kamerasınca görüntülendi.

