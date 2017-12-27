Kardak'ta yine Yunan tahriki

BODRUM'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına gelmek isteyen ve Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botu ile Yunan balıkçılara, bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik botuyla engelleme yapıldı.

