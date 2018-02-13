Kardak'ta yaşanan gerilimde flaş gelişme

Yunan Dışişleri, Kardak'taki gerilimle ilgili olarak Türk Büyükelçiyi çağırdı

Yunan Dışişleri, Kardak 'taki gerilimle ilgili olarak Türk Büyükelçiyi çağırdı.

KARDAK'TA GERGİN ANLAR

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, saat 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8'e yükseldi.

Yunanistan'ın Leros Adası'ndan saat 14.45'te, 2 zodyak botla gelen silahlı Yunan askerler ise dikkat çekti. Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot, İstanköy Adası'na doğru gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak'a doğru yöneldi. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği görülürken, diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu gözlendi.

17 Ocak tarihinde yine Kardak bölgesinde bir Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan hücumbotu "Nkiforos" arasında "temas" yaşanmış, iki tekne birbirine sürtmüştü.