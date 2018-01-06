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Kardak Kayalıklarında üst düzey güvenlik alarmı: Bir tarafta savaş gemisi...

MUĞLA (İHA) -  |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 12:34 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 15:18

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine 1 Türk savaş gemisi, 1 hucum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları etrafında koğuşlandı. Yunan kara sularında 1 hücum botunun da hazır bulunduğu gözlendi.


Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayan Kardak Kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kilimli adasına yapacağı ziyaretin ardından, Kardak kayalıklarına da uğrayabilme ihtimali üzerine Türk askeri kayalıkların etrafında nöbet tutmaya başladı. 1 Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında beklerken, Turgutreis açıklarında çatal ada yakınlarında ise hucum botu nöbet tutmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapıyor.
 
 
Yunan askerleri Türk askerlerini uyardı
 
Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunan askerleri telsiz anonsları ile uyarı çekti. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri "Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız. Lütfen karasularımızı terk edin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise "Burası Türk Karasuları" diyerek cevap verdi.
 
Öte yandan, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ise Türk Kara sularından çıkmadığı gözlendi.
 
 
 

KARDAK KAYALIKLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün Muğla'nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'na gelerek dini törenlere katılıp, ardından Kardak kayalıklarına geçeceği haberleri üzerine Türk güvenlik güçleri kayalık çevresinde önlem aldı. Türk sahil güvenlik botları ve savaş gemisi bölgede nöbet tutarken, Yunan Sahil Güvenlik botları da bölgeden ayrılmadı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bu sabah saatlerinde Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın Kilimli Adası'nı Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından, sabah bölgede hareketlilik başladı. Türk hücumbotu Turgutreis açıklarında, Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında, 3 Türk sahil güvenlik botu ise Kardak kayalıkları çevresinde nöbete başladı. Yunan hücümbotu ve sahil güvenlik botlarının da bölgede beklediği, zaman zaman adanın etrafında hareket eden Türk sahil güvenlik botuna da telsizle uyarı anonsları yaptığı belirtildi. Bölgede bir süre balıkçıların Kardak kayalıklarına yaklaşmasına izin verilmedi. Saat 13.00 itibarıyla balıkçılar, bölgeye yaklaşabildi. Saat 14.30 sıralarında ise Kardak kayalıkları yakınında bulunan askeri güçlerdeki hareketlilik azaldı. 2 Türk sahil güvenlik botu, kayalık yakınından uzaklaştı. 1 Türk sahil güvenlik botu ile 1 Yunan sahil güvenlik botunun dışında Kardak yakınında başka bir askeri unsur kalmadığı görüldü.

 

 

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