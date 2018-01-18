Kardak açıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik

Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında temas olduğu ancak her iki botta da herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Önce anons ile Yunan Sahil Güvenlik Botunu uyararak Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı bot, sınır ihlaline devam edince Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli temas oldu. Yaşanan dalaşın ardından tehlikeli manevra yapan Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu çarpıştı. Olaydan sonra Yunan Sahil Güvenlik Botu Türk karasularını terk ederken yaşanan temasta her iki botta da herhangi bir maddi hasarın olmadığı öğrenildi.