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Karda mahsur kaldılar! Yabancı uyruklu 2 bisikletli kurtarıldı

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 21:02 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 21:02

İstanbul Silivri'de karda mahsur kalan Japonya ve Arjantin uyruklu iki bisikletli, zabıta ekiplerince kurtarıldı.


Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde iki bisikletlinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Silivri zabıta ekipleri sevk edildi. 
 
Japonya uyruklu fotoğrafçı Hirohisa Tajima ve Arjantin uyruklu doktor Leonarda Emanuwl Monsen kurtarılarak, bisikletleriyle birlikte Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne götürüldü.
 
Türkiye'yi gezdikten sonra Bulgaristan'a oradan Ukrayna'yı da gezip Gürcistan'a gideceklerini ifade eden 2 bisikletliye çorba ve çay ikram edildi. Geceyi belediyenin misafiri olarak geçirecek olan 2 bisikletlinin yarın yollarına devam edecekleri belirtildi.
 
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İstanbul Silivri bisikletli
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