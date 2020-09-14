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Karbon ayak izini düşürecek

14 Eylül 2020 Pazartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 17:58

Hava toplama teknolojisi ile atmosferdeki hava bir filtreden geçirildikten sonra, içindeki karbondioksit toplanacak.


Çevre koruma yöntemleri arasında nispeten yeni olan direkt hava yakalama teknolojisi her geçen gün yaygınlaşıyor. Filtreler tarafından yakalanan havadan karbondioksit gazı çıkarılıyor ve karbondioksit içermeyen hava atmosfere geri veriliyor. Audi’nin 7 yıldır desteklediği İsviçre’li çevre koruma start up’ı Climeworks, İzlanda’da “direkt hava yakalama” tesisi kuruyor.Tesis, havadan filtre edilen karbondioksiti yer altına taşıyacak. Haftanın 7 günü, günde 24 saat çalışacak ve her yıl atmosferden 4 bin ton karbondioksit gazı filtre edilecek.

Yüzde 30 azaltacak

Audi’nin de  üyesi olduğu Volkswagen Grubu 2025 yılına kadar karbon ayak izini, 2015 seviyesine göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyor. Audi  markası da 2050 yılına kadar, ürettiği karbon kadar atmosferden karbon miktarını düşürmeyi  yani karbon nötr bir marka olmayı hedefliyor.

 

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Hava toplama teknolojisi Audi Volkswagen
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