Karayolları eski hükümlü ve engelli alımı 2020: KGM 4 bölge müdürlüğüne hükümlü kamu personel alımı yapacak (Başvuru şartları ve tarihi)

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla KGM personel alımı yapacak. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine, Büro İşçisi, Beden İşçisi (Genel) alımı yapılacak. Karayoları 4. Bölge Müdürlüğü Engelli 2 Büro İşçisi ve 1 Eski Hükümlü Büro İşçisi alacak. Engelli Adaylar başvurularını 00005594442 iş ilanı numarası ile ve Eski Hükümlü adaylar 00005594697 iş ilanı numarası ile yapabilecek. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 2 Beden İşçisi alacak. Bu bölüm için başvurular 00005595171 iş ilanı numarası ile yapılacak. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne ise 5 Eski Hükümlü beden işçisi alınacak. Başvurular 00005594651 ve 00005594625 numarası iş ilanı ile yapılacak. Karayolları 78. Şube Şefliğine ise 1 beden İşçisi alacak ve başvurular 00005594255 iş ilanı numarası ile yapılacak. İşte eski hükümlü personel alımı 2020 şartları…

KARAYOLLARI HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

KGM adaylardan, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Engelli veya Eski Hükümlü olduğunu gösterir rapora sahip olmak,

Kamusal haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak,

Alım yapılacak bölgede ikamet ediyor olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmamak,

18 yaşını tamamlamış,

35 yaşından büyük olmamak gibi şartlar aranacak.

HÜKÜMLÜ KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularına 20 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başladılar. Bu yönde adaylar başvurularını en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak.