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Karayolları 170 personel alacak! KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı

07 Ekim 2020 Çarşamba - 12:01 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 12:10

Karayolları personel alımı tercihleri başladı. ÖSYM tarafından açıklamada, KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonları için tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından KPSS 2020/13 tercih kılavuzu da yayınlandı. Peki, Karayolları personel alımı tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte ÖSYM Karayolları personel alımı tercih başvuruları detayları...


KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonları için tercih işlemleri başladı. ÖSYM, Karayolları personel alımı tercih başvurularına ilişkin KPSS 2020/13 tercih kılavuzu da yayınladı. Peki, Karayolları personel alımı tercih başvuruları nasıl yapılır?  İşte ÖSYM Karayolları personel alımı tercih başvuruları ve KPSS 2020/13 tercih kılavuzu...
 
 
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımları için tercih başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Karayolları personel alımı tercih başvurularına ilişkin KPSS 2020/13 tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınladı. 
 
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Karayolları personel alımına ilişkin ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde: 
 
"Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
 
Adaylar tercihlerini, 07 – 12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
 
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."
 
 
 

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