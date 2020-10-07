Karayolları 170 personel alacak! KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonları için tercih işlemleri başladı. ÖSYM, Karayolları personel alımı tercih başvurularına ilişkin KPSS 2020/13 tercih kılavuzu da yayınladı. Peki, Karayolları personel alımı tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte ÖSYM Karayolları personel alımı tercih başvuruları ve KPSS 2020/13 tercih kılavuzu...
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımları için tercih başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Karayolları personel alımı tercih başvurularına ilişkin KPSS 2020/13 tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınladı.
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Karayolları personel alımına ilişkin ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:
"Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 07 – 12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."