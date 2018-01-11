Venezuela Bölgesel Sivil Savunma Direktörü Jose Montano, Venezuela’nın kuzeyinde yer alan Hollanda adası Curaçao’ya ulaşmak isteyen bir teknenin Karayipler açıklarında battığını açıkladı. Montano, 34 kişinin bulunduğu tekneden 28 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise yüzerek kıyıya ulaştığını ifade etti. Teknede bulunanların ise Güney Amerikalı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Karayipler’de tekne battı: 4 ölü, 28 kayıp
11 Ocak 2018 Perşembe - 21:49 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 21:54