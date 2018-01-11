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Karayipler’de tekne battı: 4 ölü, 28 kayıp

11 Ocak 2018 Perşembe - 21:49 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 21:54

Karayipler’de bir teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.


Venezuela Bölgesel Sivil Savunma Direktörü Jose Montano, Venezuela’nın kuzeyinde yer alan Hollanda adası Curaçao’ya ulaşmak isteyen bir teknenin Karayipler açıklarında battığını açıkladı. Montano, 34 kişinin bulunduğu tekneden 28 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise yüzerek kıyıya ulaştığını ifade etti. Teknede bulunanların ise Güney Amerikalı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Karayipler tekne battı
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