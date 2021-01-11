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Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti fragmanı

11 Ocak 2021 Pazartesi - 17:32 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 17:32

Başrollerinde Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley ve Jack Davenport'un olduğu "Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti Fragmanı" filmi cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!


Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar.

Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

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karayip korsanları siyah inci laneti
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