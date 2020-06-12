Karayip Korsanları 3 konusu nedir? Karayip Korsanları Dünyanın Sonu oyuncuları ve çekildiği tarih!

Karayip Korsanları serinin üçüncü bölümü olan ‘’Dünyanın Sonu Karayip Korsanları’’ bölümü bu akşam ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Johnny Depp ve Orlando Bloom’un başrolünü paylaştığı film ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, Karayip Korsanları Dünyanın Sonu konusu nedir? Karayip Korsanları 3 oyuncuları kim, çekildiği tarih ne?

Karayip Korsanları Dünyanın Sonu filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Fantastik tür olan film, Dünyanın en yüksek bütçeli olarak ifade ediliyor. Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filmi konusu nedir? Karayip Korsanları 3 Dünyanın Sonu filmi oyuncuları kimdir?

KARAYİP KORSANLAR DÜNYANIN SONU FİLMİ KONUSU

Will Turner ile birlikte Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow’u, Davy Jones'un dolabı'ndaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile gizli bir anlaşma yaparlar yaparlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’nin kontrolü altında olan Davy Jones’un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi Uçan Hollandalı, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.

İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur’a düşer. Burada kurnaz Singapurlu korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatının ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.

KARAYİP KORSANLARI 3 FİLMİ OYUNCULARI

Johnny Depp

Orlando Bloom

Keira Knightley

Geoffrey Rush

KARAYİP KORSANLARI DÜNYANIN SONU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türkiye Gösterime tarihi 25 Mayıs 2007 olan filmin, yönetmen koltunda Gore Verbinski oturuyor. Film

300 milyon USD ile en yüksek bütçeli filmlerin başını çekiyor. Gişede yaptığı hasılat ise 961 milyon USD.