Karavanda ÖTV indirimi! ÖTV indirimi karavan fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Pandemi döneminde ilginin arttığı karavanlar ile ilgili flaş karar! Karavanlara ÖTV indirimi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile karavanlarda uygulanan ÖTV oranı değişti. Sektör temsilcileri yeni düzenleme ile Türkiye'deki karavan üretimi, ihracatı ve ekosistemi açısından kilit rol oynayacağını ifade ediyor. Peki, ÖTV indirimi karavan fiyatlarını nasıl etkileyecek? Karavanlarda ÖTV indirimi kaç oldu? Karavanlarda uygulanan ÖTV oranı kaç oldu? İşte tüm detaylar...

Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi gerçekleşti. yeni düzenleme Türkiye'deki karavan üretimi, ihracatı ve ekosistemi açısından kilit rol oynayacak.

KARAVANLARDA ÖTV İNDİRİMİ KAÇ OLDU?

Resmi Gazete ’de yayımlanan düzenleme ile karavanlarda ÖTV indirimi yapldı. Son yıllarda pek çok kişinin tercih ettiği karavanlarda, ÖTV yüzde 220'den yüzde 45'e indirildi.

Son yıllarda, özellikle de pandemi döneminde büyük ilgi gören karavanlar, tatil anlayışını değiştirmiş ve çok fazla talep görmüştü.

Düzenlemeyi NTV 'den Selin Gürer'e değerlendiren sektör temsilcileri, ÖTV indiriminin ardından piyasadaki durumu değiştireceğini ifade ediyor.

ÖTV İNDİRİMİ KARAVAN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Satış Müdürü Tolga Özarslan, "Otomatik vites olmazsa araç kullanmak istemeyen ve bu yüzden motorlu karavan yaptırmayan çok müşterimiz var. Yapılan düzenleme ile müşterilerin istediği özelliklerde olan araçlara erişmesi daha da kolay olacak" dedi.

ÖTV indiriminin satışları artıracağını ifade eden Özarslan, "Örneğin müşteri şu an ikinci elde temiz bir motokaravan arıyor, ancak bulamıyor. Artık bulabilecek. Yeni oranlar sıfır araçlarda seri üretimi artıracaktır" diye konuştu.

ÖTV indiriminin araçların yenilenmesi anlamında da olumlu olduğuna işaret eden karavan kiralama şirketi sahibi Mehmet Bülent Şençift, fiyatlar konusunda ise henüz bir şey söylemenin zor olduğunu belirtti.

Şençift, "Yeni kullanıcılar için zevkli olacak ancak dolardaki yükselişle birlikte araç fiyatları da arttı. Piyasada 17 metreküp araçları bulmak biraz zor. Düzenleme, teknik yenilenme anlamında memnun edici" ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME DÖNÜM NOKTASI!

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilgili yazılı açıklama yapan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici ise, düzenlemenin bir dönüm noktası niteliği taşıdığını vurguladı.

Ekici, "Bu gelişme sonucunda önümüzdeki süreçte yeni bir tatil anlayışı ve yeni müşteri gruplarının oluşumuna, oluşacak karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişmesine, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin sayısındaki artışa hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bu alanın, üretim çerçevesinde sanayi açısından önemli bir adım olacağına, istihdama ve ihracatçı konumumuza katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.