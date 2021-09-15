Karavan kiralama pazarı büyüyor!

Karavan üreticilerinden Crawler ile iş birliği yapan Enterprise Türkiye, 100 adet karavanı filosuna katı. Yerli üretici Crawler’ın İZZ 458 ve ANKA 300 modellerini filosuna dahil eden marka, yeni karavan modellerini ilk etapta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda müşterileriyle buluşturacak. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “İş birliğiyle karavan tatili yapmak isteyen veya karavanı deneyip sahip olmak isteyen birçok kişi deneyimleme fırsatı bulacak. Şu anda Türkiye’nin en hızlı ve pratik şekilde online karavan kiralama hizmeti sunan araç kiralama firmasıyız. Müşterilerimizi herhangi bir form doldurma işlemiyle uğraştırmıyoruz. Tek tuşla doğrudan kiralama imkânı sunarak oldukça pratik bir hizmet veriyoruz” dedi.

Doğaya yakın olmak



Yerli üretici Crawler’ın İZZ 458 ve ANKA 300 modellerini filosuna dahil eden Enterprise Türkiye, yeni karavan modellerini ilk etapta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda araç kiralama müşterileriyle buluşturacak. İlerleyen dönemlerde ise İzmir, Antalya ve Trabzon başta olmak üzere karavana en çok ihtiyaç duyulan şehirlerde hizmete sunacak. “Online karavan kiralayan tek firmayız” Crawler iş birliği kapsamında yeni karavanların teslimat töreninde açıklama yapan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “İnsanların doğaya daha yakın olma, doğanın içinde tatil yapma isteklerinin ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu noktada, arazi karavanlarına olan talep her geçen gün artarken, filomuza karavan eklemeye karar verdik. Yerli bir üretici olan Crawler, karavan alanında çok iyi ve oldukça kaliteli modeller üreten bir marka. Gerek ürüne gerekse müşteriye bakışları bakımından çok iyi bir uyum sağladığımıza inanıyorum" diye konuştu.