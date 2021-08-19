Karavan'da tercihler belli oldu!

Pandeminin tüm dünyada yayılmasıyla birlikte alternatif tatil arayışında bulunan tüketicilerin 2020’nin yaz aylarından itibaren karavanlara olan ilgisi arttı ve devam ediyor. Pandemi sürecinde alternatif tatil arayışına yönelen tüketicilerin aklına ilk gelen seçeneklerden biri karavanlar. İnsanların karavan kullanımıyla ilgili düşünceleri ise merak ediliyor. Arabam.com’un Ağustos’ta 8.317 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma Türkiye’de tüketicilerin karavanları satın almaktan ziyade daha çok kiralama eğiliminde olduğunu gösterdi. İnsanların kiralama tercihlerinin en büyük nedeni karavan tatilini ilk kez deneyecek olmaları ve satın alacak bütçelerinin yeterli olmaması. “Karavanla seyahat edecek olsanız, hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %40,2’si “satın alırım” yanıtını verirken, katılımcıların %59,8’i “kiralarım” yanıtını verdi. Katılımcıların %39,8’i karavan tatilini ilk kez deneyeceği için kiralamayı tercih ettiğini söylediler.